Штаб Навального в Екатеринбурге откроется через месяцСегодня в 19:07
- Текст
На зарплату посадят до 4 человек.
Предвыборный штаб Алексея Навального в Екатеринбурге откроется 25 февраля. Об этом на своей интернет-странице сообщил руководитель избирательной кампании оппозиционера Леонид Волков.
По его словам, в штабе на зарплате будет от 2 до 4 человек. Им предстоит координировать добровольцев. "Основную работу, безусловно, будут делать волонтеры, но волонтеры совсем без координаторов обычно справляются хуже", - поясняет Волков.
Как ранее сообщало "Уралинформбюро", к середине 2017 года Навальный планирует открыть более 70 штабов в регионах России. Помимо Екатеринбурга, на Урале они появятся в Челябинске и Перми (март), а также в Тюмени (апрель).
Ранее по теме:
Предвыборный штаб Навального откроется в Екатеринбурге
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
- Похожие новости
-
Сегодня в 19:58
Южноуральские чиновники отделались условными сроками за стрельбу в лагере
"Орленок".Сегодня в 19:37
В Екатеринбурге 13-летний подросток едва не покончил с собой
Из-за девушки.Сегодня в 19:27
"ГейЛокатор" признал Екатеринбург опасным
Сексуальная жизнь уже не тайна.Сегодня в 19:18
Екатеринбурженка вспомнила о троих детях только ради машины
Которую приставы запретили продавать.Сегодня в 19:14
Житель Богдановича убил 3-месячную дочь
Ему грозит пожизненное заключение.Сегодня в 19:13
Главы свердловских городов отчитались перед губернатором
Об успехах и планах.Сегодня в 19:07
Штаб Навального в Екатеринбурге откроется через месяц
На зарплату посадят до 4 человек.Сегодня в 19:03
СКР подключился к поиску сотрудницы Россельхозбанка в Екатеринбурге
Она пропала полгода назад.Сегодня в 18:58
На месте чадящего разреза в Коркино будет пруд
Общественная палата дала добро.Сегодня в 18:56
Екатеринбурженка попала под колеса автомобиля
Перебегая дорогу в неположенном месте.Сегодня в 18:51
Свердловчанке предъявлено обвинение в жестоком убийстве
И краже.Сегодня в 18:38
В России под суд пошло более 13 000 коррупционеров
Выявлен ущерб на 3,6 миллиарда рублей.Сегодня в 18:32
Наркодельцов Южного Урала покарает "Гром"
ГУ МВД создает свой спецназ.Сегодня в 18:29
Челябинские депутаты похвастаются доходами раньше срока
К 1 марта.Сегодня в 18:28
Тоболяк поплатится за угрозы судье
Который оштрафовал его на 50 тысяч рублей.
-
19 января в 13:47
Предвыборный штаб Навального откроется в Екатеринбурге
В феврале.13 мая 2013 в 15:53
Партию Леонида Волкова досрочно сняли с екатеринбургских выборов
Минюст РФ нашел в ее уставе 6 опечаток и отправил документ на доработку.20 января в 14:00
Россия выиграет от столкновения Путина с Навальным
На президентских выборах.27 декабря 2016 в 16:33
Екатеринбург подземный
В мечтах чиновников.07 декабря 2016 в 14:41
В Екатеринбурге "заморозили" четверть миллиона квадратных метров жилья
А ввели в эксплуатацию полмиллиона.07 декабря 2016 в 13:00
Москва прописала свердловским застройщикам "доходные дома"
В перспективе.07 декабря 2016 в 12:33
Екатеринбуржцам предлагают скинуться на строительство метро
Государство не помощник.22 ноября 2016 в 18:46
Спросите Ройзмана в фуфайке
О планах президентства.26 сентября 2016 в 09:32
Кремль не оценил Тунгусова
На перспективу.19 сентября 2016 в 14:33
Свердловские единороссы показательно рассыплются в благодарностях
Отделаются одним спасибо?
Главные новости
- Сегодня в 18:03Бизнесмен из Подмосковья пытался подкупить полковника свердловской полиции
- Сегодня в 17:55В Екатеринбурге "гроза с Пионерского" сдался следователям
- Сегодня в 17:21Модельная сказка про бытовуху на подиуме
- Сегодня в 16:56Екатеринбуржец убил брата и бегал по подъезду с молотком
- Сегодня в 16:37Опрокинувшаяся фура перекрыла трассу М5 "Урал"
Аналитика
Модельная сказка про бытовуху на подиуме
Подросткам читать внимательно!
Голодные игры за квадратные метры
Фантазии и реальность Нефтеюганска.
Манифест Куйвашева
С претензией на пятилетку.