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Штаб Навального в Екатеринбурге откроется через месяцСегодня в 19:07

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На зарплату посадят до 4 человек.

Предвыборный штаб Алексея Навального в Екатеринбурге откроется 25 февраля. Об этом на своей интернет-странице сообщил руководитель избирательной кампании оппозиционера Леонид Волков.

По его словам, в штабе на зарплате будет от 2 до 4 человек. Им предстоит координировать добровольцев. "Основную работу, безусловно, будут делать волонтеры, но волонтеры совсем без координаторов обычно справляются хуже", - поясняет Волков.

Как ранее сообщало "Уралинформбюро", к середине 2017 года Навальный планирует открыть более 70 штабов в регионах России. Помимо Екатеринбурга, на Урале они появятся в Челябинске и Перми (март), а также в Тюмени (апрель).

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Предвыборный штаб Навального откроется в Екатеринбурге

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