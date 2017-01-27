Без объяснения причин.

Избирательная комиссия Екатеринбурга приняла самоотвод трех кандидатов на довыборах в гордуму, сообщили "Уралинформбюро" в горизбиркоме.

С гонки снялись Алексей Фефилов (округ №14), Дмитрий Смирнов и Владимир Лапкин (округ №8). Все трое были самовыдвиженцами. Причины самоотвода они не поясняют.

Таким образом, количество зарегистрированных кандидатов на довыборах в гордуму Екатеринбурга сократилось до 10 человек. Всего же претендентов на данный момент 16, часть еще не успели подать документы, но уже утверждены своими партиями.

Довыборы в гордуму Екатеринбурга пройдут 18 марта 2017 года. Проводятся они в связи с тем, что осенью два депутата сдали свои мандаты. Игорь Володин перешел в Заксобрание Свердловской области, Светлана Учайкина – на пост главы министерства культуры региона.

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