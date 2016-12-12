На 2 места в гордуме Екатеринбурга претендуют 19 человекСегодня в 15:48
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Документы подали лишь 11.
"Единая Россия" подвела итоги праймериз по определению кандидатов на довыборы в гордуму Екатеринбурга. По округу №14 победил Владимир Стругов - помощник депутата Заксобрания Игоря Володина, по №8 – гендиректор колбасной фабрики "Хороший вкус" Михаил Смоляков, сообщает "Уралинформбюро".
Ранее со своими кандидатами определились остальные партии. Так, от ЛДПР выдвигаются предприниматели Григорий Вихарев (округ №8) и Евгений Кеосьян (№14), от КПРФ – помощники депутатов Святослав Шуткин (№8) и Евгений Старокожев (№14), от "Справедливой России" - активисты Павел Андреев (№8) и Юрий Оносов (№14).
Всего на сегодняшний день на выборы заявились 19 человек. Из них только 11, в основном самовыдвиженцы, уже подали документы на регистрацию. Срок окончания приема заявок горизбиркомом истекает 27 января.
Довыборы в гордуму назначены на 18 марта. Проводятся они в связи с тем, осенью два депутата сдали свои мандаты. Игорь Володин перешел в Заксобрание Свердловской области, Светлана Учайкина – на пост главы министерства культуры региона.
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