Предыдущего отправили в отставку.

ГИБДД в Тобольске возглавил майор полиции Александр Лукьянов. 1 февраля он был представлен личному составу начальником Госавтоинспекции Тюменской области Михаилом Киселевым.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального ГИБДД, Лукьянову 34 года. Высшее образование он получил в Тюменском юридическом институте МВД. В органах внутренних дел служит с 2001 года. Первоначально работал участковым уполномоченным, в 2003 году перешел в ГИБДД.

Виктор Китов, предшественник Лукьянова, был отправлен в отставку в декабре 2016 года. По неофициальным сообщениям, поводом стали злоупотребление алкоголем и интриги. В январе 2017-го главный инспектор региона Михаил Киселев назвал причиной увольнения прогулы Китовым занятий в институте.



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