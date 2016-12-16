В ГИБДД Тобольска назначен новый руководитель01 февраля в 18:24
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Предыдущего отправили в отставку.
ГИБДД в Тобольске возглавил майор полиции Александр Лукьянов. 1 февраля он был представлен личному составу начальником Госавтоинспекции Тюменской области Михаилом Киселевым.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального ГИБДД, Лукьянову 34 года. Высшее образование он получил в Тюменском юридическом институте МВД. В органах внутренних дел служит с 2001 года. Первоначально работал участковым уполномоченным, в 2003 году перешел в ГИБДД.
Виктор Китов, предшественник Лукьянова, был отправлен в отставку в декабре 2016 года. По неофициальным сообщениям, поводом стали злоупотребление алкоголем и интриги. В январе 2017-го главный инспектор региона Михаил Киселев назвал причиной увольнения прогулы Китовым занятий в институте.
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