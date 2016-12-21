Осталось 10 претендентов.

В Копейске сократилось количество претендентов на кресло главы городского округа. По собственному желанию от участия в конкурсе отказался глава мобилизационного отдела управделами губернатора и правительства Южного Урала Владимир Бунеев, рассказали "Уралинформбюро" в городском собрании депутатов.

Таким образом, борьбу продолжат 10 человек: председатель правления общественного фонда инвалидов войны в Афганистане "Булат" Булат Ахметгаянов, начальник отдела федерального ядерного центра в Снежинске Ольга Пузикова, руководитель ЗАО "УК "Горводоканал" Николай Сединкин, сотрудник ФГУП "Связь-безопасность" Дильдабек Калиев, депутат копейского горсобрания от "Справедливой России" Дмитрий Сумин, бывший зампрокурора Челябинской области Владимир Можин, директор по развитию территорий АНО "Центр кластерного развития Челябинской области" Павел Демин, безработный Сергей Чернооков, а также пенсионеры Ирина Рыжкова и Эдуард Кинстлер.

В рядах самих народных избранников между тем случился раскол. 1 февраля депутаты не сумели определиться с перечнем персон, которые должны войти в конкурсную комиссию. Без проволочек были согласованы кандидатуры спикера горсобрания Владимира Емельянова, а также депутатов Натальи Кузнецовой и Валерия Середенина. На четвертое место претендовали Евгений Гиске и Александр Чернецов, но ни один из них не набрал необходимого большинства голосов.

Предполагалось, что повторно вопрос будет обсуждаться 3 февраля. Однако из-за того, что часть депутатов не сможет присутствовать, заседание отложили до следующей недели.

Копейск лишился мэра в декабре 2016 года, когда пост из-за состояния здоровья покинул Валерий Устинов. Причем до его назначения кресло главы пустовало несколько месяцев – предыдущий мэр Вячеслав Истомин сложил полномочия по ходу расследования уголовного дела о взятке, в получении которой он был обвинен в июле.



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