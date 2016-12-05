За должность мэра Копейска поборются 11 человек30 января в 17:22
- Текст
Депутат ЗакСо Горнов документы не подал.
30 января завершился прием документов от кандидатов на пост главы Копейска. На место претендуют 11 человек, сообщили "Уралинформбюро" в городском собрании депутатов.
Последними, кто заявился, стали пенсионер Эдуард Кинстлер, безработный Сергей Чернооков и директор по развитию территорий АНО "Центр кластерного развития Челябинской области" Павел Демин.
Ранее документы подали: председатель правления общественного фонда инвалидов войны в Афганистане "Булат" Булат Ахметгаянов, начальник отдела федерального ядерного центра в Снежинске Ольга Пузикова, руководитель ЗАО "УК "Горводоканал" Николай Сединкин, сотрудник ФГУП "Связь-безопасность" Дильдабек Калиев, депутат копейского горсобрания от "Справедливой России" Дмитрий Сумин, пенсионерка Ирина Рыжкова. Компанию им составили глава мобилизационного отдела управделами губернатора и правительства Южного Урала Владимир Бунеев, а также бывший зампрокурора Челябинской области Владимир Можин.
Последний считается протеже губернаторской администрации. При этом предполагалось, что за мэрское кресло также поборется депутат регионального Заксобрания Владимир Горнов, но документы он так и не подал.
Предварительное заседание конкурсной комиссии запланировано на 1 марта. Через 10 дней состоится конкурс по отбору кандидатов.
Копейск живет без постоянного мэра с декабря 2016 года, когда пост из-за состояния здоровья покинул Валерий Устинов. Его предшественник Вячеслав Истомин сложил полномочия по ходу расследования уголовного дела о взятке, в получении которой он был обвинен в июле.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
- Похожие новости
-
Сегодня в 10:55
Солнечный ветер "надул" на Луну кислород
С Земли.Сегодня в 10:51
В Прикамье в ДТП с КамАЗом погибли два человека
Легковушка вылетела на встречку.Сегодня в 10:46
Наина Ельцина приедет на открытие "БарБориса"
В день рождения Ельцина.Сегодня в 10:36
В Екатеринбурге сгорела "Газель" похоронщиков
Ночью.Сегодня в 10:32
Екатеринбургские пенсионеры вышли протестовать
Против новых тарифов.Сегодня в 10:11
Россиян лишают Паралимпиады-2018
За допинговые "грехи".Сегодня в 10:05
21-летний екатеринбуржец выжил при падении с 9 этажа
На Гурзуфской.Сегодня в 09:56
Deutsche Bank заплатит 425 миллионов долларов за вывод капитала из РФ
Через скупку акций.Сегодня в 09:49
В Южноуральске 20-летняя угонщица угодила в ДТП
У нее не было прав.Сегодня в 09:44
Пермские туристы сутки сидят на чемоданах во Вьетнаме
В холле гостиницы.Сегодня в 09:10
Ученые разгадали феномен "предсмертного кино"
Загробная жизнь здесь ни при чем.Сегодня в 09:03
Кофе дешевле на АЗС "Газпромнефть"
В пяти городах.Сегодня в 08:57
Квартира убитой пенсионерки Ледовской отошла мэрии Екатеринбурга
"Трешку" забрали у помощника Кинева.Сегодня в 08:25
Начальник ОМВД Полевского попал под "уголовку"
Он отстранен от должности.Сегодня в 08:21
Египет отобьет россиян у Турции в феврале
Если удастся.
-
18 января в 17:12
Выборы мэра Копейска состоятся 22 марта
После конкурсного отбора.26 января в 15:14
Пост мэра Копейска прельстил депутата ЗакСо Горнова
Парламентарий готовится к выдвижению.16 января в 12:32
Дубровский подобрал Копейску "варяга"-силовика
На должность главы.05 декабря 2016 в 19:15
Копейск возглавил полковник МЧС
Валерий Устинов.08 августа 2016 в 12:34
Облсуд оставил мэра Копейска под арестом
До конца сентября.28 июля 2016 в 15:40
Арестованный мэр Копейска определил своего преемника
Из-за решетки.26 января в 11:09
Качканарцы придумают испытания для кандидатов в мэры
С подачи думы.21 декабря 2016 в 12:23
Мэр Копейска ушел в отставку
По здоровью.19 октября 2016 в 14:11
Главе Копейска разрешили ходить к зубному
И в детский сад.27 сентября 2016 в 14:22
Успевайте: Магнитогорску ищут нового мэра
Бахметьев официально уволен.
Главные новости
- Сегодня в 10:46Наина Ельцина приедет на открытие "БарБориса"
- Сегодня в 10:0521-летний екатеринбуржец выжил при падении с 9 этажа
- Сегодня в 09:44Пермские туристы сутки сидят на чемоданах во Вьетнаме
- Сегодня в 08:57Квартира убитой пенсионерки Ледовской отошла мэрии Екатеринбурга
- Сегодня в 08:25Начальник ОМВД Полевского попал под "уголовку"
Аналитика
"Медведи" затеяли вертикаль
Для депутатов.
Остановите Новгородцева!
Пока Асбест не задохнулся.
Ипотека без "костылей"
С каким процентом?