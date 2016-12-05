Депутат ЗакСо Горнов документы не подал.

30 января завершился прием документов от кандидатов на пост главы Копейска. На место претендуют 11 человек, сообщили "Уралинформбюро" в городском собрании депутатов.

Последними, кто заявился, стали пенсионер Эдуард Кинстлер, безработный Сергей Чернооков и директор по развитию территорий АНО "Центр кластерного развития Челябинской области" Павел Демин.

Ранее документы подали: председатель правления общественного фонда инвалидов войны в Афганистане "Булат" Булат Ахметгаянов, начальник отдела федерального ядерного центра в Снежинске Ольга Пузикова, руководитель ЗАО "УК "Горводоканал" Николай Сединкин, сотрудник ФГУП "Связь-безопасность" Дильдабек Калиев, депутат копейского горсобрания от "Справедливой России" Дмитрий Сумин, пенсионерка Ирина Рыжкова. Компанию им составили глава мобилизационного отдела управделами губернатора и правительства Южного Урала Владимир Бунеев, а также бывший зампрокурора Челябинской области Владимир Можин.

Последний считается протеже губернаторской администрации. При этом предполагалось, что за мэрское кресло также поборется депутат регионального Заксобрания Владимир Горнов, но документы он так и не подал.

Предварительное заседание конкурсной комиссии запланировано на 1 марта. Через 10 дней состоится конкурс по отбору кандидатов.

Копейск живет без постоянного мэра с декабря 2016 года, когда пост из-за состояния здоровья покинул Валерий Устинов. Его предшественник Вячеслав Истомин сложил полномочия по ходу расследования уголовного дела о взятке, в получении которой он был обвинен в июле.