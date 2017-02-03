В стенах Заксобрания.

9 февраля 2017 года комитет Заксобрания по инфраструктуре обсудит возможные последствия реформы системы общественного транспорта в Екатеринбурге. Вопрос стоит третьим пунктом в повестке, докладчиком выступит представитель мэрии (кто именно, пока не уточняется). Дискуссия ожидается бурной, поскольку участие в ней примут депутаты, придерживающиеся противоположных взглядов на проблему, сообщает "Уралинформбюро".

Председателем комитета является Валентин Лаппо, в прошлом глава Железнодорожного района Екатеринбурга, сохраняющий хорошие отношения с инициатором реформы – мэрией. Последняя, как показало недавнее совместное заседание общественных палат области и города, настроена решительно и отказываться от проекта не намерена.

Главным его оппонентом станет входящий в состав комитета депутат от "Справедливой России" Дмитрий Ионин. На днях партия собрала большой митинг против идеи чиновников, и от ее представителя следует ждать резкой критики проекта.

Споры о транспортной реформе Екатеринбурга идут уже более месяца. Горожан пугает сокращение 113 маршрутов, вместо которых предложено 62. Ради спасения муниципального транспорта изживут маршрутки, и жители окраин боятся оказаться в резервации. Мало того что придется ездить с пересадками, чиновники вдобавок хотят ввести повременную оплату проезда.

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