Новая битва за транспорт в Екатеринбурге разразится 9 февраля02 февраля в 15:43
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В стенах Заксобрания.
9 февраля 2017 года комитет Заксобрания по инфраструктуре обсудит возможные последствия реформы системы общественного транспорта в Екатеринбурге. Вопрос стоит третьим пунктом в повестке, докладчиком выступит представитель мэрии (кто именно, пока не уточняется). Дискуссия ожидается бурной, поскольку участие в ней примут депутаты, придерживающиеся противоположных взглядов на проблему, сообщает "Уралинформбюро".
Председателем комитета является Валентин Лаппо, в прошлом глава Железнодорожного района Екатеринбурга, сохраняющий хорошие отношения с инициатором реформы – мэрией. Последняя, как показало недавнее совместное заседание общественных палат области и города, настроена решительно и отказываться от проекта не намерена.
Главным его оппонентом станет входящий в состав комитета депутат от "Справедливой России" Дмитрий Ионин. На днях партия собрала большой митинг против идеи чиновников, и от ее представителя следует ждать резкой критики проекта.
Споры о транспортной реформе Екатеринбурга идут уже более месяца. Горожан пугает сокращение 113 маршрутов, вместо которых предложено 62. Ради спасения муниципального транспорта изживут маршрутки, и жители окраин боятся оказаться в резервации. Мало того что придется ездить с пересадками, чиновники вдобавок хотят ввести повременную оплату проезда.
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