Приказ пока не подписан.

Главу ОГИБДД по Каменску-Уральскому Вадима Буйдалина переводят на службу в Екатеринбург. Эту информацию сегодня активно обсуждают в соцсетях.

Руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых подтвердил "Уралинформбюро", что в ближайшее время Буйдалин будет переведен в другое подразделение свердловского гарнизона полиции. Он подчеркнул, что приказ пока не подписан, поэтому говорить об этом преждевременно. "Род своей деятельности подполковник Вадим Леонидович Буйдалин не поменяет и впредь будет заниматься обеспечением безопасности движения, только уже на ином уровне", - добавил В.Горелых.

Следует отметить, что в середине января 2017 года начальника ГИБДД Екатеринбурга Вячеслава Горева сняли с должности. Его понизили до старшего участкового уполномоченного полиции Ирбита. Сейчас обязанности руководителя ведомства временно исполняет Алексей Суслов.

Смена руководства ГИБДД произошла после скандального задержания в декабре прошлого года депутата областного парламента Армена Карапетяна. Автоинспекторы поймали его пьяным за рулем, депутат от всего открещивался и даже не показал водительские права. Местные правоохранители долго отказывались комментировать инцидент для прессы.

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