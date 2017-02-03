В борьбе за пост главы свердловского Фонда капремонта определился фаворит02 февраля в 19:11
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Семерых участников конкурса списали.
В конкурсе на должность директора свердловского Фонда капремонта осталось 2 участника - глава одной из управляющих компаний Нижнего Тагила Никита Копаев и глава Сухого Лога Станислав Суханов. По сведениям источников "Уралинформбюро", пост достанется последнему.
Ранее о своем желании возглавить Фонд заявили 9 человек. Семеро были вычеркнуты из конкурса после первого этапа - проверки представленных ими документов.
"Троих отсеяли сразу – у одного не было вообще справки о судимости, а двух были не справки, а копии. Мы считаем, что наличие судимости – это неправильно для директора фонда, который распоряжается миллиардами рублей", - пояснил участник комиссии по отбору претендентов, секретарь Общественной палаты Свердловской области Сергей Полыганов. Еще четверо, по его словам, не прошли этап из-за отсутствия необходимого образования или опыта управленческой деятельности.
На следующем уровне конкурсантам предстоит пройти тестирование по системе, разработанной Министерством строительства РФ. Финальным этапом конкурса будет собеседование.
Фонд капремонта Свердловской области "живет" без постоянного руководителя уже год – в январе 2016-го пост покинул Александр Караваев. Под его управлением в 2015 году из тысячи подлежащих ремонту домов удалось обновить только 134. Сейчас на правах и.о. Фондом руководит Андрей Андриянов.
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