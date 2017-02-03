За Куйвашева ответит Тунгусов.

3 февраля в Екатеринбурге проходит заседание Межрегионального координационного совета "Единой России" под председательством руководителя КС, депутата Госдумы Ивана Квитки. В нем участвуют полпред президента Игорь Холманских и губернаторы всех регионов УрФО, за исключением главы Свердловской области Евгения Куйвашева. Последний сегодня встречается с зампредседателя правительства РФ Виталием Мутко, инспектирующим ход подготовки региона к Чемпионату мира по футболу 2018 года.

Как сообщают источники "Уралинформбюро", ожидается, что вместо Евгения Куйвашева на совете выступит руководитель администрации губернатора Владимир Тунгусов.

Официально заседание посвящено итогам январского съезда "Единой России". Одним из ключевых заявлений партии стала консолидация усилий по социально-экономическому развитию регионов. Как именно это можно реализовать, и предстоит обсудить губернаторам.

В неофициальной части, как уточняют инсайдеры "Уралинформбюро", одним из ключевых вопросов должна стать подготовка к выборам губернатора Свердловской области и обсуждение кандидатов на ключевые посты в региональном исполкоме.

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