Вместе с Москвой и Санкт-Петербургом.

Свердловская область вошла в число регионов-лидеров по поддержке выдвижения Алексея Навального на пост президента РФ. Об этом в своем блоге сообщил руководитель его избирательной кампании Леонид Волков.

"Пока что за лимит в 7 500 подписей перебрались только Москва и Санкт-Петербург; по всем другим регионам до него еще далеко. Лидеры среди других регионов по сбору подписей — Свердловская, Новосибирская, Самарская, Нижегородская, Калининградская области и Краснодарский край. В аутсайдерах (по процентам от "планового задания") пока что Бурятия, Забайкальский край, Ульяновская и Орловская области", - пишет он.

Это репетиция перед реальным сбором "автографов", который будет проходить в декабре 2017 – январе 2018 годов. Те, кто намерен через год поддержать участие оппозиционера в президентской кампании, сейчас подтверждают это в Интернете, передает "Уралинформбюро".

Самовыдвиженцам предстоит собрать 300 тысяч подписей, причем от одного региона – не более 7 500. "Анализ динамики сбора подписей показывает, что всего нам надо будет собрать около 500 тысяч подписей, чтобы из них нам было легко отобрать 300 тысяч с нужным региональным распределением", - поясняет Волков.

Стоит отметить, что Екатеринбург стал одним из первых городов, где откроется предвыборный штаб Навального. По ранее озвученной информации, мероприятие запланировано на 25 февраля.



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