Уроженца Перми.

Президент РФ Владимир Путин назначил исполняющим обязанности губернатора Пермского края Максима Решетникова. Соответствующее предложение было озвучено руководителю департамента экономической политики и развития Москвы на встрече, состоявшейся 6 февраля в Ново-Огарево, сообщает "Уралинформбюро".

Решетников назвал назначение большой честью, отметив 2 первоочередные задачи: "В первую очередь это, конечно, социальная защита и развитие социальной сферы, потому что, безусловно, и по линии здравоохранения, и по линии образования есть куда двигаться. И, безусловно, развитие экономики, потому что Пермь все-таки промышленный, индустриальный хребет страны, и очень важно, чтобы промышленность и дальше развивалась, учитывая и новые технологии, и новые возможности".

Бывший глава Пермского края Виктор Басаргин заявил о досрочном сложении полномочий также 6 февраля. Причем в 2016 году он сообщал, что готов пойти на следующий губернаторский срок, если его поддержит президент. Однако после поездки в Москву на прошлой неделе Басаргин отказался от участия в сентябрьской кампании. Сегодня его отставка была принята.

Максим Решетников родился в 1979 году в столице Прикамья. Он окончил Пермский государственный университет, получив два высших образования по специальностям "Экономист-математик" и "Лингвист-переводчик". До 2007 года работал в органах исполнительной власти Пермского края, затем перебрался в Москву. В столице Решетников успел поработать в Министерстве регионального развития РФ и в федеральном кабмине под началом Владимира Путина, занимавшего на тот момент пост премьера. В правительство Москвы перешел в 2010 году.



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