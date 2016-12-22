"Соколы" проспорили "медведям".

Суд ХМАО-Югры 7 февраля признал легитимными выборы в региональную Думу. Оспорить их итоги пытались местные "соколы Жириновского", усмотревшие много нарушений при голосовании в Нефтеюганске, передает "Уралинформбюро".

В своем заявлении либерал-демократы опирались на результат, полученный в Нефтеюганской избирательной группе – там ЛДПР получила значительно меньше поддержки, чем в среднем по округу, тогда как "Единая Россия" оказалась в большом плюсе.

Как уточнили в пресс-службе югорского избиркома, административный иск был подан в последние дни истечения срока обжалования, при этом ранее никаких заявлений от представителей ЛДПР в суды региона не поступало.



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