Выборы в Думу Югры признаны легитимными07 февраля в 20:15
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"Соколы" проспорили "медведям".
Суд ХМАО-Югры 7 февраля признал легитимными выборы в региональную Думу. Оспорить их итоги пытались местные "соколы Жириновского", усмотревшие много нарушений при голосовании в Нефтеюганске, передает "Уралинформбюро".
В своем заявлении либерал-демократы опирались на результат, полученный в Нефтеюганской избирательной группе – там ЛДПР получила значительно меньше поддержки, чем в среднем по округу, тогда как "Единая Россия" оказалась в большом плюсе.
Как уточнили в пресс-службе югорского избиркома, административный иск был подан в последние дни истечения срока обжалования, при этом ранее никаких заявлений от представителей ЛДПР в суды региона не поступало.
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