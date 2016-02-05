Свердловские депутаты лишают Ройзмана решающего голосаСегодня в 14:47
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По велению Москвы.
Комитет свердловского Заксобрания по развитию местного самоуправления одобрил поправки в региональное законодательство, лишающие мэров городов права решающего голоса, передает "Уралинформбюро". Речь идет о главах, которые являются спикерами представительных органов, как, например, в Екатеринбурге, где мэр Евгений Ройзман председательствует в гордуме.
Сейчас в спорных ситуациях, когда при голосовании депутаты делятся поровну, мнение градоначальника-председателя думы является ключевым – принимается решение, за которое проголосовал он.
Отказ от этой нормы связан с изменившимся федеральным законодательством.
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