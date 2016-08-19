Медведев нашел Басаргину новую работуСегодня в 19:43
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В Ространснадзоре.
Экс-губернатор Прикамья Виктор Басаргин назначен руководителем Ространснадзора. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на личной встрече с чиновником, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе правительства.
Виктор Басаргин заявил о досрочном сложении полномочий губернатора Пермского края 6 февраля 2017 года. Его преемником стал Максим Решетников, ранее занимавший пост руководителя департамента экономической политики и развития Москвы.
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