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Ройзман остался без решающего голоса14 февраля в 17:45

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ЗакСо переписало закон.

Председатель гордумы Екатеринбурга Евгений Ройзман лишен права решающего голоса. На заседании 14 февраля 2017 года Заксобрание Свердловской области внесло соответствующие поправки в региональный закон "Об органах местного самоуправления", сообщает "Уралинформбюро". Сделано это было в связи с изменением федерального законодательства.

Право решающего голоса – норма, действующая в спорных ситуациях. Если при голосовании депутаты делились поровну, то мнение градоначальника-председателя думы являлось ключевым – принималось решение, за которое проголосовал он.

Сам Е.Ройзман ранее выступил против инициативы областных депутатов по внесению изменений в областное законодательство. По мнению главы города, "лишить его права решающего голоса могут только избиратели".

Ранее по теме:
Свердловские депутаты лишают Ройзмана решающего голоса

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