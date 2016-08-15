Глава Каслинского района официально ушел в отставкуСегодня в 19:51
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Он попал под "уголовку".
15 февраля Каслинский район Челябинской области оказался официально обезглавлен - местные депутаты приняли отставку Александра Грачева, передает "Уралинформбюро". Временно исполняющим обязанности назначен первый замглавы муниципального образования Вячеслав Горобец.
Следует отметить, что Грачев написал заявление об отставке после того, как был отстранен от должности по ходатайству следователя. В отношении чиновника было возбуждено уголовное дело. Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями и их превышении (ч.1 ст.285 и ч.1 ст.286 УК РФ).
По информации следователей, в 2012 и 2013 годах Грачев, будучи заместителем главы района, незаконно предоставил знакомым два земельных надела, на которых были обременения. В 2014 году он также неправомерно передал участок с объектом культурного наследия "Дом купца Хозяинова" для хоздеятельности. В итоге здание было снесено, а на его месте появился новый объект.
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