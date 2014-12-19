После двух месяцев размышлений.

Президиум свердловского реготделения "Единой России" 17 февраля утвердил кандидата на должность главы исполкома. Этого решения в партии ждали два месяца, с момента истечения срока контракта предыдущего руководителя.

По итогам заседания президиума Москве представлен депутат гордумы Екатеринбурга Александр Косинцев, который уже возглавлял исполком с декабря 2013 по декабрь 2014 года, сообщает пресс-служба реготделения.

Стоит отметить, что кандидатура А.Косинцева рассматривалась изначально, но утвердить ее раньше было нельзя. Действующим депутатам запрещено занимать руководящие посты в исполкоме ЕР.

Но, как поясняют источники "Уралинформбюро" в политсовете, найти другого кандидата так и не удалось. Между тем фактически началась кампания по выборам губернатора, заниматься которой без главы исполкома некому.

Как подчеркивают инсайдеры, все предварительные согласования с федеральным руководством партии пройдены, осталось дождаться только официального утверждения, которое должно состояться в течение недели.

Кроме того, политсовет еще согласовывает "технического" кандидата, который будет представлен Москве в качестве альтернативного, чтобы соблюсти принцип конкурентного избрания. Скорее всего, им станет руководитель контрольно-ревизионной комиссии реготделения Константин Юферев.

Сам А.Косинцев пока воздерживается от комментариев по поводу своего возможного назначения: "Могу лишь сказать, что если партия поставит такую задачу – значит будем ее выполнять".

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