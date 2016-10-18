×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Гордума Дегтярска отложила выборы мэра в долгий ящик28 февраля в 11:32

  • Текст

В связи с судебным иском.

Гордума Дегтярска на заседании 27 февраля отложила на неопределенный срок проведение конкурса по выбору главы муниципалитета. Решение было принято в связи с судебной тяжбой одного из депутатов, участвовавшего в предыдущем конкурсе.

"Начинать новый конкурс сейчас было бы опасно. Потому что если суд примет решение в пользу кандидата предыдущего конкурса, то пострадают кандидаты нового конкурса и уже у них будет повод отменять решение думы. И эта история тогда не закончится никогда", - пояснил "Уралинформбюро" депутат гордумы Дегтярска Даниэль Марголис.

Упомянутый иск подала депутат Татьяна Васильева, которая билась за мэрское кресло в январе 2017 года. По словам Д.Марголиса, тогда по итогам двух этапов рассмотрения кандидатур больше всего голосов набрали Наталья Кузнецова и Татьяна Васильева. Конкурсная комиссия обязана была представить их депутатам для голосования на думе, но вместо этого председательствующий Владимир Вольф решил, что ни одна претендентка не достойна стать мэром, и отменил итоги конкурса.

"С точки зрения законодательства, все права тут на стороне победителей конкурса. В положении о работе комиссии попросту нет такого пункта, как возможность отменить результаты в связи с "признанием кандидатов недостойными". Тем более, если бы кандидаты действительно по каким-то параметрам не подходили – они бы отсеялись еще на первом этапе", - пояснил Д.Марголис.

Начало рассмотрения дела в суде назначено на 2 марта.

Ранее по теме:
Партия хаоса

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости
  • Похожие новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Первоклассный взрыв Екатеринбурга

Первоклассный взрыв Екатеринбурга

Прокуратура, на выезд!

Арабское ухо да услышит

Арабское ухо да услышит

Предложение россиян.

Натворили. Как шизофрению лечат пластилином

Натворили. Как шизофрению лечат пластилином

В больнице №6.

Интервью

Инфографика

Мини-каникулы порадуют россиян 4 раза за год

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×