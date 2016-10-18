Гордума Дегтярска отложила выборы мэра в долгий ящик28 февраля в 11:32
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В связи с судебным иском.
Гордума Дегтярска на заседании 27 февраля отложила на неопределенный срок проведение конкурса по выбору главы муниципалитета. Решение было принято в связи с судебной тяжбой одного из депутатов, участвовавшего в предыдущем конкурсе.
"Начинать новый конкурс сейчас было бы опасно. Потому что если суд примет решение в пользу кандидата предыдущего конкурса, то пострадают кандидаты нового конкурса и уже у них будет повод отменять решение думы. И эта история тогда не закончится никогда", - пояснил "Уралинформбюро" депутат гордумы Дегтярска Даниэль Марголис.
Упомянутый иск подала депутат Татьяна Васильева, которая билась за мэрское кресло в январе 2017 года. По словам Д.Марголиса, тогда по итогам двух этапов рассмотрения кандидатур больше всего голосов набрали Наталья Кузнецова и Татьяна Васильева. Конкурсная комиссия обязана была представить их депутатам для голосования на думе, но вместо этого председательствующий Владимир Вольф решил, что ни одна претендентка не достойна стать мэром, и отменил итоги конкурса.
"С точки зрения законодательства, все права тут на стороне победителей конкурса. В положении о работе комиссии попросту нет такого пункта, как возможность отменить результаты в связи с "признанием кандидатов недостойными". Тем более, если бы кандидаты действительно по каким-то параметрам не подходили – они бы отсеялись еще на первом этапе", - пояснил Д.Марголис.
Начало рассмотрения дела в суде назначено на 2 марта.
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