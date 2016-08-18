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В Екатеринбурге помянули транспортную реформу 28 февраля в 18:44

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Недобрым словом.

Администрации Екатеринбурга стоит готовиться к новым протестам против транспортной реформы. Об этом на встрече с избирателями 28 февраля 2017 года заявил депутат Заксобрания Свердловской области Евгений Зяблицев, сообщает "Уралинформбюро".

"Хочу поблагодарить тех из вас, кто принял участие в нашем митинге против транспортного произвола чиновников. Считаю, нельзя лишать пенсионеров и инвалидов длинных маршрутов, заставлять добираться с пересадками, да еще и за ограниченное время. Свое мнение я изложил в обращении к губернатору Куйвашеву. Ответ пока не получен. Но, как говорится, вода камень точит. И наши постоянные письма, митинги, выступления дадут свои результаты", - заявил Е.Зяблицев.

Стоит напомнить, что скандал с планами мэрии по реформированию транспортной системы Екатеринбурга разразился в начале 2017 года. В конце января "Партия пенсионеров за справедливость", в которой состоит Е.Зяблицев, провела митинг протеста. После этого мэрия объявила, что откладывает реформу на два года.

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