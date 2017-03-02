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Пономарев освободит кресло новому ставленнику ЧайкиСегодня в 12:22

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В ЮФО.

Главным претендентом на пост замгенпрокурора РФ, освободившийся после увольнения Сергея Воробьева, является прокурор Новгородской области Андрей Кикоть. Об этом со ссылкой на источник в Совете Федерации сообщает РИА "Новости".

Сергей Воробьев, который руководил управлением Генпрокуратуры в ЮФО, был отправлен в отставку 2 марта по выслуге лет. В настоящее время его подменяет уральский замгенпрокурора Юрий Пономарев.

Андрей Кикоть начал службу в органах прокуратуры в Санкт-Петербурге в 1998 году. К 2007 году дослужился до зампрокурора Северной столицы. В 2011-м возглавил надзорное ведомство Новгородской области.

В случае перевода в ЮФО Кикоть станет самым молодым заместителем Юрия Чайки – в 2016 году ему исполнилось 40 лет, сообщает "Уралинформбюро".

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