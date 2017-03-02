Канадские ВВС "нацелили" на пассажирские лайнерыСегодня в 16:54
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На случай масштабных терактов.
ВВС Канады могут сбить пассажирский самолет при возникновении реальной опасности для населения городов страны. Об этом говорится в секретных документах штаба обороны Канады, оказавшихся в распоряжении телеканала CBC, передает "Уралинформбюро".
Один из вариантов действий спецслужб и военно-воздушных сил разработан на случай, если террористы захватят пассажирский лайнер и направят его в небоскреб CN Tower в Торонто.
При таких условиях допускается возможность приказа ВВС Канады сбить воздушное судно. Решение должны принять члены правительства, главы министерства нацбезопасности и полиции.
Стоит отметить, что захват четырех пассажирских лайнеров был одним из ключевых моментов терактов 11 сентября 2001 года в США. Два воздушных судна разрушили башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Третий самолет был нацелен на здание Пентагона в Вашингтоне. Четвертый разбился в штате Пенсильвания. Жертвами терактов стали почти 3000 человек.
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