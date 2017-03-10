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Куйвашев утвердил новый состав совета Фонда капремонта09 марта в 12:53

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На 3 года.

Совет свердловского Фонда содействия капремонту возглавил и.о. гендиректора организации Андрей Андриянов. Состав высшего коллегиального органа управления фонда на ближайшие 3 года утвердил губернатор Евгений Куйвашев, сообщили "Уралинформбюро" в областном департаменте информационной политики.

Заместителем Андриянова назначен первый замминистра энергетики и ЖКХ Свердловской области Игорь Чикризов. Также в состав совета вошли председатель комитета регионального Заксобрания по развитию инфраструктуры и жилищной политике Валентин Лаппо, его заместитель Дмитрий Ионин, замминистра финансов Среднего Урала Наталья Лобанова, председатель комиссии по развитию ЖКХ и инфраструктуры Общественной палаты региона Сергей Полыганов и главный специалист областного МинЖКХ Елена Тюменцева.

В полномочия совета входит определение приоритетных направлений деятельности регоператора, а также вопросы использования его средств и имущества. Коллегиальный орган принимает решения о внесении изменений в устав, утверждает годовые отчеты о работе и финансовой деятельности фонда. Помимо этого, в его компетенции находится утверждение предложений по привлечению дополнительных источников финансирования капремонта, а также принятие решений о передаче функций технического заказчика работ в органы местного самоуправления и муниципальные бюджетные учреждения.

Следует отметить, что фонд содействия капремонту больше года работает без постоянного руководителя. После того как в январе 2016-го пост покинул Александр Караваев, и.о. гендиректора был назначен Андрей Андриянов.

В настоящее время проводится конкурс по определению нового руководителя. Фаворитом, по мнению источников "Уралинформбюро", является Станислав Суханов, в начале марта по собственной инициативе отказавшийся от полномочий мэра Сухого Лога.

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