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В Белоярском ГО провалилась третья попытка выбрать мэра 09 марта в 18:27

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Переговоры думцев зашли в тупик.

Дума Белоярского городского округа 9 марта 2017 года опять не смогла выбрать мэра.

"В этот раз голосовали два раза. Сначала Игорь Полуяктов (основной кандидат – прим.пред.) набрал 12 голосов. Не прошел, потом посидели, поговорили, пришли к выводу, что надо уже как-то решать этот вопрос, решили еще одно голосование провести, на этот раз он набрал 10 голосов", - рассказал "Уралинформбюро" депутат Иван Половцев.

Новая попытка назначена на 16 марта.

Выбрать нового мэра-председателя думы депутаты пытаются с февраля. Для победы кандидату необходимо 14 голосов. Однако набрать их не удается ни одному из претендентов в связи с расколом в думе, в том числе среди членов фракции "Единой России".

Стоит отметить, что затянувшиеся выборы мэра уже начали сказываться на работе аппарата – некому подписывать финансовые документы. В связи с этим, как передает источник "Уралинформбюро" в горадминистрации, обсуждается вопрос о назначении одного из депутатов временно исполняющим обязанности председателя с предоставлением ему права подписи с тем, чтобы появилась возможность хотя бы выдавать зарплату.

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