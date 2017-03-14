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Паслер возглавил "Т Плюс" Вексельберга13 марта в 09:17

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На правах и.о.

Бывший председатель свердловского правительства Денис Паслер вернулся под крыло Виктора Вексельберга. 10 марта он был назначен исполняющим обязанности гендиректора ПАО "Т Плюс", входящего в "Ренову". Решение было принято советом директоров генерирующей компании, передает "Уралинформбюро".

На своем посту Паслер продолжит реализацию стратегии "Т Плюс", утвержденной в прошлом году. При этом пост гендиректора остается за Борисом Вайнзихером, который сейчас содержится в СИЗО по обвинению в даче крупной взятки властям Республики Коми. Вторым фигурантом дела, возбужденного в сентябре 2016 года, является управляющий директор "Реновы" Евгений Ольховик. По версии следствия, обвиняемые передали чиновникам порядка 800 миллионов рублей.

Денис Паслер до перехода в свердловское правительство уже работал в структурах Виктора Вексельберга – возглавлял ЗАО "ГАЗЭКС" и ОАО "Екатеринбурггаз". Летом 2012 года он получил пост премьера, который покинул спустя 4 года - в сентябре 2016-го.

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