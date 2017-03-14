И отказываются его снижать.

Каждому кандидату на выборах губернатора Свердловской области придется собирать по 126 подписей муниципальных депутатов в свою поддержку. Профильный комитет ЗакСо 13 марта 2017 года отказался поддержать инициативу КПРФ, СР и "Партии пенсионеров" по снижению муниципального фильтра, сообщает "Уралинформбюро".

Парламентская оппозиция предлагала уменьшить действующий барьер в 7,9% до 5%. В этом случае кандидатам надо было собирать лишь по 80 подписей, что значительно бы упростило их выдвижение. По мнению авторов инициативы, необходимые сейчас 126 голосов муниципальных депутатов самостоятельно может собрать только одна партия – "Единая Россия", что делает выдвижение несогласованных с нею кандидатов невозможным, а сами выборы безальтернативными.

Против инициативы выступила "Единая Россия". "Если кандидат пошел на выборы губернатора и не может заручиться поддержкой 126 из 1600 депутатов, то нужен ли такой кандидат?" - прокомментировал предложение коллег лидер свердловских единороссов Виктор Шептий. В итоге из 5 членов комитета, присутствовавших на заседании, 4 проголосовали против.

"Лишний раз это показывает слабость "Единой России". В сложившихся условиях собрать даже 80 подписей для кандидата от какой-либо другой партии было бы не просто. Но даже на такой шаг они не могут решиться", - прокомментировал "Уралинформбюро" итог заседания комитета один из соавторов инициативы, депутат Евгений Зяблицев.

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