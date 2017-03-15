Место пока держат в секрете.

Сторонники Алексея Навального в Екатеринбурге планируют провести шествие и митинг с требованием расследовать факты коррупции высших должностных лиц России. В частности, речь идет об "империи Медведева", которой был посвящен последний фильм-расследование Фонда борьбы с коррупцией оппозиционера.

"13 миллионов человек (9% населения РФ) посмотрели "Димона" и, уверен, не меньше 10 миллионов хотели бы получить какие-то разъяснения от власти. Какие-то заверения в том, что будет расследование. Услышать хоть что-то.(…) И ноль реакции. И ноль пояснений. Нет даже дежурной фразы: компетентные органы во всем разберутся.(…) Лично я хотел бы свои ответы получить", - пишет в своем блоге Навальный.

Политик подал заявку на проведение 26 марта шествия и митинга в Москве. С аналогичным заявлением в министерство общественной безопасности Свердловской области обратился координатор штаба Навального в уральской столице Виктор Бармин, передает "Уралинформбюро". Место проведения акции пока не раскрывается.

Стоит напомнить, что фильм под заголовком "Он вам не Димон" появился в Сети в начале марта. В нем утверждается, что председатель российского правительства Дмитрий Медведев через подставные организации владеет домами на Рублевке, в Плесе, курском селе Мансурово, а также сочинской резиденцией "Псехако" на Красной Поляне, виноградникам в Тоскане и Анапе, дворцом в Санкт-Петербурге и двумя яхтами.



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