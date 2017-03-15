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Реформу МСУ "а-ля Челябинск" раскритиковал комитет КудринаСегодня в 12:14

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Основная цель не реализована.

Комитет гражданских инициатив (КГИ) экс-главы федерального Минфина Алексея Кудрина обнародовал доклад об опыте создания городских округов с внутригородским делением. Одним из пионеров реформы местного самоуправления (МСУ) пару лет назад стал Челябинск. Главный вывод экспертов – инициатива себя не оправдала, если не сказать провалилась.

По мнению исследователей, основная цель предложенной модели - децентрализация власти - не была решена. Увеличение числа депутатского корпуса за счет создания районных советов лишь формально приблизило власть к населению. Однако на практике районные избранники не обладают достаточными ресурсами - ни финансовыми, ни административными - для того, чтобы влиять на принятие управленческих решений.

Позицию федеральных экспертов разделяют и коллеги на местах. Директор челябинского филиала РАНХиГС Сергей Зырянов в беседе с "Уралинформбюро" отметил, что реформа начиналась без соответствующего обеспечения нормативной базой новых институтов муниципальной власти. "Процесс этот еще не завершен", - добавил собеседник агентства.

В исследовании КГИ указывается на еще один существенный момент: полномочия органов МСУ по факту дублируют функции районных администраций до реформы, а размеры районных бюджетов ненамного превышают сметы районных администраций до реформы. При этом ключевой пункт расходов при новом порядке (порядка 40 миллионов рублей в год) уходит на содержание самих районных управ.

"Модель городских округов с внутригородским делением оказалась неэффективной, заявленная цель децентрализации власти не реализована. Надо закончить этот эксперимент и развивать другие механизмы", - выразил мнение президент Европейского клуба экспертов местного самоуправления Эмиль Маркварт.

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