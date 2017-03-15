Карапетяна публично "выпорют" в ЗаксобранииСегодня в 13:34
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За плохое поведение.
Мандатная комиссия Заксобрания Свердловской области приняла решение публично осудить за неподобающее поведение депутата Армена Карапетяна, которого поймали пьяным за рулем. Его вызовут на ковер 21 марта 2017 года, сообщил "Уралинформбюро" председатель комиссии Алексей Коробейников.
Депутата отчитают, подчеркнув недопустимость использования служебного положения для давления на сотрудников ГИБДД, пояснил Коробейников. Кроме того, официальное письмо о проступке парламентария будет направлено председателю "Справедливой России" Сергею Миронову, по спискам которой тот избирался.
Публичная "порка" – это максимальное наказание в рамках полномочий комиссии. "Строже было бы лишь лишить его мандата, но этого мы сделать не можем, это могут сделать только сами избиратели", - пояснил "Уралинформбюро" член комиссии, депутат Александр Коркин.
Стоит отметить, что это первый случай в истории свердловского Заксобрания, когда мандатная комиссия решила выступить с публичным порицанием депутата.
Армен Карапетян был задержан сотрудниками ГИБДД в ночь на 11 декабря 2016 года. Вместе прав подвыпивший парламентарий размахивал перед автоинспекторами депутатскими корочками. Происшествие всплыло в СМИ - снятое очевидцами видео разлетелось по федеральным телеканалам. Суд признал Карапетяна виновным в управлении автомобилем в состоянии опьянения, лишив прав на 1 год и 7 месяцев.
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