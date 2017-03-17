И критика политической системы РФ.

Возбуждения уголовного дела в отношении бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича стоило ожидать. В таком мнении сошлись местные политические эксперты, комментирующие сообщение СКР по горячим следам.

"Не раз писал и говорил за последние два (минимум) года о том, что официальные претензии к экс-губернатору непременно будут высказаны после прекращения его депутатского мандата: слишком велик и известен коррупционный "багаж" его администрации и ближнего окружения", - отмечает в своем блоге политолог Александр Подопригора.

По его мнению, Юревич и сам предполагал такое развитие событий: "Иначе не боролся бы столь агрессивно и порой безрассудно за продление своего мандата и не оказался бы сразу после его потери в Израиле, не старался бы сформировать вокруг своей опалы значительный общественно-политический резонанс - в том числе в Европе".

Эту позицию разделяет представитель Агентства политических и экономических коммуникаций на Южном Урале Андрей Лавров, поясняя, что для уголовного преследования бывшего главы региона причин несколько. "Первая из них - еще в период губернаторства Михаила Валерьевича очень много говорилось и в социальных сетях, и в СМИ о том, что он управляет при помощи бизнес-моделей, привычных ему из бизнеса 90-х. Обвинялся он - прежде всего общественным мнением и журналистами - в том, что приватизирует Челябинскую область и делает из нее этакую кормушку. На самом деле в этом обвиняется практически любой губернатор в России. В этом ничего удивительного нет", - заметил в беседе с telefakt.ru политолог.

Вторая причина - абсолютно принципиальная, уверен Лавров: "Дело в том, что Михаил Валерьевич осознанно поставил себя вне политических процессов в Российской Федерации - своим демонстративным хлопаньем дверью в виде интервью BBC, где он в общем раскритиковал всю политическую систему России. Он вывел себя из легального политического процесса".

По официальной версии, Михаил Юревич сейчас находится в Израиле. Об этом еще в конце января корреспонденту "Уралинформбюро" сообщала пресс-секретарь политика Юлия Бобылева. Вместе с тем ожидать его дальнейшей "миграции" в Европу вряд ли стоит. "На Западе ему могут припомнить финансирование "гумконвоев" в ДНР", - предполагает Александр Подопригора.

Следует отметить, что, по словам Юлии Бобылевой, сам Михаил Юревич узнал о возбуждении уголовного дела из СМИ. Для него это стало неожиданностью, заявила представительница экс-губернатора "Интерфаксу".

Михаил Юревич руководил Челябинской областью в 2010-2014 годах. После сложения губернаторских полномочий получил мандат депутата Госдумы. Пытался избраться в новый созыв нижней палаты парламента РФ в сентябре 2016 года, но потерпел поражение - политика в числе кандидатов от "Российской партии пенсионеров за справедливость" не допустил до выборов Центризбирком.

Как ранее сообщало "Уралинформбюро", бывший глава региона подозревается в получении в 2012 году взятки от Виталия Тесленко – экс-министра здравоохранения Южного Урала.



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