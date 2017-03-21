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В итогах довыборов в гордуму Екатеринбурга разберется полицияСегодня в 10:32

Вердикт будет озвучен 22 марта.

Вопрос об отмене результатов довыборов в гордуму Екатеринбурга по округу №8 будет рассмотрен на заседании горизбиркома 22 марта. Об этом "Уралинформбюро" рассказал председатель комиссии Илья Захаров.

По его словам, пока делать какие-либо выводы рано – в ситуации разбираются правоохранительные органы. Всего по голосованию в 8-м округе поступило порядка 30 жалоб, большей частью о подкупе избирателей.

Довыборы в гордуму Екатеринбурга состоялись 19 марта. В округе №8 победу одержал либерал-демократ Григорий Вихарев. В округе №14, где также искали депутата на вакантное место, мандат достался самовыдвиженцу Владимиру Смирнову.

Их предшественники отказались от депутатских "корочек" по собственному желанию – Светлана Учайкина перешла на пост министра культуры Свердловской области, а Игорь Володин – в региональное Заксобрание.

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1 комментариев из 1 | смотреть все
Выборы прошли мимо меня, или я прошла мимо выборов. Плохо это или хорошо, я не знаю. Сегодня в 13:58

Меня никто не подкупал и никто не уговаривал за кого-то голосовать. Просто одна агитаторша-соседка за несколько дней до выборов поговорила со мной, рассказала о том, кто там претендент, сказала дату. Я ей пообещала подумать и не стала думать, всё на этом. На выборы не ходила, ну. не знаю почему, видимо, никто из претендентов не зацепил интересом. А то, что сейчас шантаж идёт с историей с гербами на урнах -это кто-то уже не знает к чему прицепиться. Оставьте те урны с гербами в покое, мы живём в РФ. Муниципальная власть должна иметь отношение к государственной власти, а государственная власть должна иметь контроль над муниципальной властью, поэтому наличие герба на тех избирательных урнах вполне нормально и обоснованно.

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