Вердикт будет озвучен 22 марта.

Вопрос об отмене результатов довыборов в гордуму Екатеринбурга по округу №8 будет рассмотрен на заседании горизбиркома 22 марта. Об этом "Уралинформбюро" рассказал председатель комиссии Илья Захаров.

По его словам, пока делать какие-либо выводы рано – в ситуации разбираются правоохранительные органы. Всего по голосованию в 8-м округе поступило порядка 30 жалоб, большей частью о подкупе избирателей.

Довыборы в гордуму Екатеринбурга состоялись 19 марта. В округе №8 победу одержал либерал-демократ Григорий Вихарев. В округе №14, где также искали депутата на вакантное место, мандат достался самовыдвиженцу Владимиру Смирнову.

Их предшественники отказались от депутатских "корочек" по собственному желанию – Светлана Учайкина перешла на пост министра культуры Свердловской области, а Игорь Володин – в региональное Заксобрание.



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