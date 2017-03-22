Если найдется покупатель.

Свердловский арбитраж утвердил положение об условиях и сроках продажи имущества депутата Заксобрания Ильи Гаффнера, который в прошлом году был признан банкротом.

На продажу выставлено все, что нашлось у должника, - два охотничьих гладкоствольных ружья Benelli Argo и Browning. За них просят 80 и 60 тысяч рублей соответственно. Цену можно будет сбить не ниже 10% от первоначальной. На реализацию отвели 40 дней.

Из-за высоких затрат на организацию торгов ружья будут продаваться по прямым договорам купли-продажи. Сейчас они находятся на хранении в отделе полиции №5.

Илья Гаффнер был признан финансово несостоятельным из-за долга свыше 160 миллионов рублей. Его подвело поручительство по кредиту агропредприятия "Шиловское" перед Россельхозбанком. При этом статус банкрота не помешал политику в сентябре переизбраться в Заксобрание в качестве самовыдвиженца.

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