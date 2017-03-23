Чайка выбрал южноуральскому прокурору нового заместителяСегодня в 18:08
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Место пустовало 2 месяца.
Генпрокурор РФ Юрий Чайка назначил нового заместителя главы надзорного ведомства Челябинской области. Пост занял Андрей Оборок, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ведомства.
Андрей Оборок служит в органах прокуратуры порядка 21 года. 20 из них он отработал в Курганской области, в начале 2016-го перебрался на Южный Урал, где возглавил уголовно-судебное управление региональной прокуратуры. Имеет награды: "Почетный работник прокуратуры Российской Федерации", "За безупречную службу", а также медаль Руденко, вручаемую за 20 лет безупречной службы. Женат, воспитывает двоих детей.
Пост заместителя прокурора Челябинской области стал вакантным в январе 2017-го - после повышения до первого зама Виталия Лопина, сменившего вышедшего на пенсию Владимира Можина. Последний 22 марта был выбран главой Копейска.
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