Последние годы служивший в Тюмени.

Руководить следственным управлением СКР по ХМАО-Югре в ближайшие 5 лет будет Анвар Ахмедзянов. Соответствующий указ 29 марта подписал президент РФ Владимир Путин, передает "Уралинформбюро".

Ахмедзянов родился в 1972 году. В 1996-м начал работать в органах прокуратуры Татарстана. В 2009 году переехал в Тюмень, с 2011-го занимал пост замруководителя СУ СКР по Тюменской области.

Его предшественник на посту главного следователя Югры Аркадий Сынгаевский был освобожден от должности президентским указом 2 февраля 2017 года.



Ранее по теме:

Руководитель СУ СКР по ХМАО-Югре лишился должности