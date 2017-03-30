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Главным следователем Югры стал уроженец Татарстана29 марта в 17:56

  • Текст

Последние годы служивший в Тюмени.

Руководить следственным управлением СКР по ХМАО-Югре в ближайшие 5 лет будет Анвар Ахмедзянов. Соответствующий указ 29 марта подписал президент РФ Владимир Путин, передает "Уралинформбюро".

Ахмедзянов родился в 1972 году. В 1996-м начал работать в органах прокуратуры Татарстана. В 2009 году переехал в Тюмень, с 2011-го занимал пост замруководителя СУ СКР по Тюменской области.

Его предшественник на посту главного следователя Югры Аркадий Сынгаевский был освобожден от должности президентским указом 2 февраля 2017 года.

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