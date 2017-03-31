Коммунисты выставят своего кандидата.

Коммунисты не поддержат выдвижение Александра Буркова на пост губернатора Свердловской области. Об этом в эфире радиостанции "Эхо Москвы в Екатеринбурге" заявил секретарь ЦК КПРФ Юрий Афонин.

Политик пояснил, что не видит оснований выдвигать справедливоросса единым кандидатом от оппозиционных партий. По его словам, в КПРФ сейчас рассматриваются две кандидатуры на участие в избирательной кампании. При этом в списке точно нет Александра Ивачева – лидеру свердловских коммунистов на момент выборов еще не исполнится 30 лет, передает "Уралинформбюро".

О выдвижении единого кандидата на пост губернатора от оппозиции ранее заявил глава "Справедливой России" Сергей Миронов, анонсировав договоренность между его партией, КПРФ и ЛДПР.



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