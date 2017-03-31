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Бурков лишился поддержки КПРФ на выборах губернатораСегодня в 10:27

Коммунисты выставят своего кандидата.

Коммунисты не поддержат выдвижение Александра Буркова на пост губернатора Свердловской области. Об этом в эфире радиостанции "Эхо Москвы в Екатеринбурге" заявил секретарь ЦК КПРФ Юрий Афонин.

Политик пояснил, что не видит оснований выдвигать справедливоросса единым кандидатом от оппозиционных партий. По его словам, в КПРФ сейчас рассматриваются две кандидатуры на участие в избирательной кампании. При этом в списке точно нет Александра Ивачева – лидеру свердловских коммунистов на момент выборов еще не исполнится 30 лет, передает "Уралинформбюро".

О выдвижении единого кандидата на пост губернатора от оппозиции ранее заявил глава "Справедливой России" Сергей Миронов, анонсировав договоренность между его партией, КПРФ и ЛДПР.

Ранее по теме:
КПРФ и ЛДПР поддержат Буркова на выборах губернатора

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1 комментариев из 1 | смотреть все
Бурков- никакой Сегодня в 15:44

Слава Богу, КПРФ одумалась. Невозможен один кандидат от ЛДПР и КПРФ, ибо у них в принципе противоположная идеология.

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