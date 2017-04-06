Ноженко возглавит Ленинский район.

Губернатор Свердловской области принял отставку министра экономики Дмитрия Ноженко. По соглашению с мэрией Екатеринбурга чиновник возглавит Ленинский район города, пояснил Евгений Куйвашев на заседании правительства 5 апреля 2017 года.

Стоит отметить, что Д.Ноженко, до прихода в 2006 году в кабмин, работал в администрации уральской столицы - руководил комитетом по бытовому обслуживанию населения.

По мнению источников "Уралинформбюро", освободившееся министерское кресло могут занять директор екатеринбургского МУП "Водоканал" Александр Ковальчик или вице-губернатор Александр Высокинский.

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