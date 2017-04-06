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У прокуратуры появились серьезные поводы не доверять Косареву05 апреля в 12:52

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Накануне выборов нового ректора.

5 апреля 2017 года сотрудники прокуратуры пришли в кабинет ректора Уральского государственного горного университета и запросили документы по финансовой деятельности вуза.

"Причины проверки в настоящий момент не озвучиваются, чтобы не помешать надзорным мероприятиям. Могу лишь подтвердить сам факт. А также добавить, что прокуратуре были представлены очень серьезные доводы", - сообщила "Уралинформбюро" старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова.

Стоит отметить, что в 2017 году у Н.Косарева истекает 5-летний срок полномочий в качестве ректора. Как заявляют источники "Уралинформбюро", переизбраться ему не удастся в связи рядом политических ошибок. В их числе – чрезмерная критика правительства Свердловской области на посту сопредседателя реготделения ОНФ и неудачное участие в выборах в Госдуму по спискам "Партии пенсионеров за справедливость". Как отмечают инсайдеры, начало прокурорской проверки связано с подготовкой к выборам ректора.

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