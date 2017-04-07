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Ноженко возглавил Ленинский район ЕкатеринбургаСегодня в 11:14

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Якоб представил экс-министра коллективу.

Бывший глава министерства экономики Свердловской области Дмитрий Ноженко возглавил администрацию Ленинского района Екатеринбурга. В должность чиновник вступил 7 апреля, передает "Уралинформбюро".

"Сегодня глава администрации города Екатеринбурга Александр Эдмундович Якоб представил меня коллективу администрации Ленинского района. Спасибо за оказанное мне доверие, поддержку и теплые слова, для меня это важно. Рассчитываю на дальнейшее конструктивное сотрудничество", - написал экс-министр на своей странице в Facebook.

Информация об уходе Ноженко с поста главы областного минэконома появилась несколько недель назад. 5 апреля на заседании регионального правительства губернатор Евгений Куйвашев сообщил, что принял его отставку.

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