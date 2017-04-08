Не прошло и месяца.

Бывший председатель правительства Свердловской области Денис Паслер избран главой правления ПАО "Т Плюс". В новом качестве он работает с 4 апреля, сообщает "Уралинформбюро".

В "Т Плюс", входящее в "Ренову" Виктора Вексельберга, экс-премьер пришел 10 марта. Он был назначен исполняющим обязанности гендиректора компании. До этого на протяжении полугода (с сентября 2016-го, когда состоялась отставка с поста председателя свердловского кабмина) Паслер "не светился" в информационной повестке.

В структурах Вексельберга Паслеру работать не впервой. С 2005 по 2010 год он возглавлял ЗАО "ГАЗЭКС", а затем в течение двух лет руководил ОАО "Екатеринбурггаз".



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