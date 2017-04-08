Коммунисты подумывают выставить против Куйвашева банкира из Москвы07 апреля в 16:50
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На выборах губернатора.
Кандидатом на пост губернатора Свердловской области от КПРФ может стать управляющий директор ПАО "Плюс Банк" Алексей Парфенов. Об этом "Уралинформбюро" сообщил источник в партии.
Вопрос о выдвижении претендента от коммунистов будет поднят 8 апреля на конференции свердловского реготделения партии. "Парфенов один из кандидатов. На партконференции, возможно, будут и другие предложения поступать. Поэтому завтра список может даже расшириться", - пояснил источник.
Москвич Алексей Парфенов в политической повестке Среднего Урала человек малоизвестный. Последний раз он отметился осенью 2016 года, когда пытался пройти в Госдуму от Каменск-Уральского одномандатного округа, но в итоге проиграл единороссу Льву Ковпаку.
Ранее лидер "Справедливой России" Сергей Миронов заявил, что эсеры, ЛДПР и КПРФ выставят единого кандидата на выборы губернатора Свердловской области. Спустя пару дней коммунисты опровергли информацию о своем участии в "заговоре" против ЕР - секретарь ЦК КПРФ Юрий Афонин заявил, что у "красных" будет свой претендент. Примечательно, что Парфенов, слухи о возможном выдвижении которого появились еще в январе, является помощником Афонина.
К настоящему моменту о своих притязаниях на губернаторский пост во всеуслышание заявили мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман и экс-лидер свердловских "Патриотов России" Сергей Ярутин. От эсеров, по словам Миронова, пойдет депутат Госдумы Александр Бурков. От единороссов наиболее вероятным претендентом остается действующий губернатор Евгений Куйвашев, который, однако, пока не получил одобрение Кремля в виде приставки "врио" к должности.
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