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Аптечный ГУП Свердловской области "вылечили" от партийной зависимости11 апреля в 13:24

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Подчистив руководство.

В ГУП Свердловской области "Фармация" сменилось высшее руководство. Как пояснил "Уралинформбюро" начальник административного управления государственной аптечной сети Павел Поваров, вместе с теперь уже бывшим директором Галиной Жуковской с поста ее первого заместителя ушел Илья Лобов.

С приказом об увольнении они ознакомились еще в конце прошлой недели, а сразу после этого было заявлено, что исполняющим обязанности директора "Фармации" назначена экс-глава "Центр контроля качества и сертификации лекарственных средств" Марина Никитина, пояснил Поваров.

Окончательные кадровые решения будут приняты по итогам конкурса регионального министерства по управлению госимуществом, распоряжение об организации которого находится на подписании у губернатора Евгения Куйвашева.

Примечательно, что таким образом "Справедливая Россия" аккурат под выборы главы региона теряет всякий контроль над деятельностью рентабельного аптечного ГУПа, неоднократно называемого в СМИ партийным карманом. Ранее Жуковская несколько раз баллотировалась в областное Заксобрание от эсеров, где ее сын Андрей Жуковский возглавляет партийную фракцию. Илья Лобов, также "справедливоросс", заседает в думе Екатеринбурга.

Ранее "Уралинформбюро" подробно рассказывало, что основной причиной недовольства региональных властей руководством "Фармации" стали проблемы с обеспечением льготников лекарствами, что поставило область на грань "аптечного бунта". Компания выиграла госконтракт на приемку и распределение по аптекам рецептурных медикаментов, сбив цену с 337 миллионов до 221 миллиона рублей. Сэкономить было решено за счет отказа от использования современного программного обеспечения, однако без него, как выяснилось, обязательства выполнить невозможно.

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