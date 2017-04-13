Лучшего выберут через месяц.

Пул кандидатов на должность главы Арамиля сформирован. Побороться за мэрское кресло решили 11 человек, большинство подали заявки в последний момент. Среди них и действующий мэр Владимир Герасименко, который ранее заявлял, что не собирается участвовать в конкурсе, передает "Уралинформбюро".

Теперь комиссия будет оценивать профессиональные качества претендентов, изучая их "досье" и в ходе личных собеседований. До 18 мая гордуме будет предложено не менее двух кандидатур, из которых депутаты должны выбрать победителя.

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