С парламентской трибуны.

Председатель правительства России Дмитрий Медведев оставил без конкретного ответа вопрос депутата Госдумы от КПРФ Николая Коломейцева, связанный с расследованием оппозиционера Алексея Навального.

Коммунист поинтересовался, что мешает премьер-министру "отказаться от бывшего министра финансов РФ Алексея Кудрина и главы Центробанка России Эльвиры Набиуллиной, чтобы уйти от критики", озвученной в расследовании Фонда борьбы с коррупцией Навального. На что Медведев заявил, что не намерен особым образом комментировать "абсолютно лживые продукты политических проходимцев".

19 апреля Дмитрий Медведев отчитался перед парламентариями о работе кабинета министров в 2016 году. По итогам фракции задали ему свои вопросы. Ранее появлялась информация, что коммунисты планируют спросить Медведева о фактах, изложенных в расследовании Навального и, возможно, потребовать отставки премьер-министра. Однако на деле парламентарии лишь вскользь затронули протестную тему.

О темах, которые интересуют депутатов Госдумы РФ от уральских регионов, "Уралинформбюро" рассказывало ранее.