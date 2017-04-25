К губернаторским выборам.

Лидер общественно-политического движения "Выбор" Константин Окунев стал консолидированным кандидатом на пост губернатора Пермского края от региональной демократической коалиции. Об этом 25 апреля заявил бывший депутат Госдумы, лидер "Движения автомобилистов России" Виктор Похмелкин.

Экс-депутат не уточнил, от какой именно партии будет выдвинут их кандидат, но пояснил, что сейчас ведутся переговоры с разными политическими силами. Их итог станет известен к середине мая, пишет газета "Коммерсантъ". По словам Похмелкина, пока однозначно можно сказать лишь, что Окунев не будет выдвинут ни от "Единой России", ни от КПРФ, ни от ЛДПР.

О намерении участвовать в кампании Окунев заявил 12 апреля. Фаворитом предвыборной гонки считается врио губернатора Максим Решетников, поддерживаемый и Кремлем, и партией власти, передает "Уралинформбюро".



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