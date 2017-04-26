Из-за конфликта с эсерами.

Гордума Североуральска на заседании 26 апреля 2017 года приняла отставку вице-спикера Владимира Паслера. Как ранее тот рассказывал "Уралинформбюро", сдать мандат он решил из-за конфликта со "Справедливой Россией" и нездоровой обстановки в самой гордуме.

В марте "Справедливая Россия" разослала своим депутатам в муниципалитетах письмо, в котором запрещала голосовать за отмену выборов по партийным спискам. В.Паслер отказался поддерживать данную позицию, а затем заявил о намерениях выйти из партии, по спискам которой избирался в гордуму, и сдать мандат депутата. Кроме того, по словам В.Паслера, в настоящее время в гордуме дело "дошло до драк и оскорблений" среди депутатов.

Стоит отметить, что полномочия действующего созыва гордумы Североуральска заканчиваются в сентябре 2017 года – через несколько месяцев будет избран новый состав депутатов. Пока по словам бывшего вице-спикера он не принял решение о том, будет ли выдвигать свою кандидатуру.

В Свердловской области В.Паслер больше известен как брат экс-премьера Дениса Паслера, покинувшего региональный кабмин осенью прошлого года.



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