×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Брат Дениса Паслера покинул гордуму СевероуральскаСегодня в 18:18

  • Текст

Из-за конфликта с эсерами.

Гордума Североуральска на заседании 26 апреля 2017 года приняла отставку вице-спикера Владимира Паслера. Как ранее тот рассказывал "Уралинформбюро", сдать мандат он решил из-за конфликта со "Справедливой Россией" и нездоровой обстановки в самой гордуме.

В марте "Справедливая Россия" разослала своим депутатам в муниципалитетах письмо, в котором запрещала голосовать за отмену выборов по партийным спискам. В.Паслер отказался поддерживать данную позицию, а затем заявил о намерениях выйти из партии, по спискам которой избирался в гордуму, и сдать мандат депутата. Кроме того, по словам В.Паслера, в настоящее время в гордуме дело "дошло до драк и оскорблений" среди депутатов.

Стоит отметить, что полномочия действующего созыва гордумы Североуральска заканчиваются в сентябре 2017 года – через несколько месяцев будет избран новый состав депутатов. Пока по словам бывшего вице-спикера он не принял решение о том, будет ли выдвигать свою кандидатуру.

В Свердловской области В.Паслер больше известен как брат экс-премьера Дениса Паслера, покинувшего региональный кабмин осенью прошлого года.

Ранее по теме:
Паслер: "В думе дошло до драк и оскорблений"

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Без кардинала в голове

Без кардинала в голове

Гордума Екатеринбурга скатывается в анархию.

Червоисточинск Нижнего Тагила

Червоисточинск Нижнего Тагила

Где чистая вода?

Темные пятна на Солнечном

Темные пятна на Солнечном

Добили жителей новостроек.

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×