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В Озерске объявлен конкурс на должность главы городаСегодня в 15:55

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После его избрания уволят сити-менеджера.

Собрание депутатов Озерска объявило конкурс по отбору кандидатур на должность главы городского округа. Профильная комиссия будет сформирована до 29 июня, пояснил "Уралинформбюро" пресс-секретарь администрации ЗАТО Сергей Зюсь.

Ожидается, что заявки от кандидатов начнут принимать 2 мая, а сам конкурс состоится 19-20 июля. Зюсь отметил, что эти даты предварительные, точная информация будет опубликована позже в городской газете и на сайте администрации.

Сейчас пост градоначальника с приставкой и.о. занимает Олег Костиков - он подал в отставку с 27 апреля в рамках перехода муниципалитета на одноглавую систему управления.

После избрания мэра автоматически будет расторгнут контракт и с главой администрации Озерска - нового сити-менеджера традиционно назначат решением трехсторонней комиссии, куда войдут представители областного правительства, "Росатома и местные депутаты.

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