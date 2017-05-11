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Соколовский споется с РойзманомСегодня в 16:39

Клеймо экстремиста не помеха.

Екатеринбургский блогер Руслан Соколовский, получивший условный срок за ловлю покемонов в Храме-на-Крови, будет сотрудничать с мэром Евгением Ройзманом.

"Я очень доволен, что я на свободе: теперь у меня есть время заняться чем-то интересным и полезным. Например, Ройзман мне предлагал поучаствовать в его инициативах. Мне все это очень интересно, к тому же я хочу быть полезным для общества. Медийность я приобрел очень большую, судя по всему, так что постараюсь этим воспользоваться во благо. В первую очередь я буду заниматься своими проектами. И буду очень спокойно идти, потому что меня могут догнать и дать реальный срок", - заявил Соколовский после вынесения приговора.

Он также сообщил о намерении получить журналистское образование.

11 мая 2017 года Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга признал 22-летнего блогера виновным в экстремизме, оскорблении чувств верующих и незаконном использовании спецсредств. Он получил 3,5 года условно с испытательным сроком 3 года.

Кроме того, его включат в список экстремистов. У Соколовского будут заблокированы банковские счета, он не сможет создавать НКО и свободно передвигаться.

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1 комментариев из 1 | смотреть все
Поклонница Стаса Михайлова Сегодня в 16:50

И ты здесь, Стас???? :D

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