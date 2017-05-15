Свердловская "Родина" пойдет на выборы в новом составеСегодня в 13:10
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В рамках "работы над ошибками".
Региональное отделение партии "Родина" в Свердловской области сменило руководство.
Председателем совета партактива на Среднем Урале вместо Владимира Фомина избран Дмитрий Касьмин, который будет представлять интересы региона в центральном аппарате партии. Его заместителем назначена Валентина Гофенберг, передает "Уралинформбюро".
Также в состав совета реготделения партии вошли Сергей Ярутин, Александр Гофенберг, Лев Иоффе, Даниил Воронов, Георгий Жаркой.
"Задачи, поставленные перед новым руководством, - рост эффективности деятельности регионального отделения, отработка сценария честных выборов в Свердловской области в электоральном цикле 2017-2018 годов, финансовый аудит и ревизия местных ячеек партии, реализация партийных проектов на территории региона", - пояснила Валентина Гофенберг в социальных сетях.
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