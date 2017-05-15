Комитет ЗакСо дал добро.

Администрации Екатеринбурга возвращают полномочия в сфере градостроительной деятельности. Такое решение 15 мая принято на комитете по региональной политике Законодательного собрания Свердловской области.

Теперь изменения в закон должны быть утверждены на пленарном заседании парламента 23 мая, передает "Уралинформбюро". В случае одобрения поправки вступят в силу с 2018 года.

Муниципалитету вернут полномочия по утверждению документации по планировке территории, а также правил землепользования и застройки. Остальной функционал (утверждение генплана города, местных нормативов на строительство, выдача разрешений на строительство, принятие решений по развитию застроенных территорий) останется в ведении областного минстроя.

Екатеринбургские чиновники были лишены градостроительных инструментов с октября 2015 года, а с 1 января 2016 года и полномочий в сфере наружной рекламы. С тех самых пор в кулуарах велись торги между городом и областью. Примечательно, что поправки о частичном возвращении Екатеринбургу полномочий внес в Заксобрание врио губернатора Евгений Куйвашев.

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