В "Единой России".

Мэр Сысерти Александр Карамышев отказался от полномочий секретаря местного отделения "Единой России". 16 мая его заявление принял президиум регионального политсовета партии.

Как пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловского отделения ЕР, до выборов нового секретаря исполнять его обязанности будет местный депутат Виталия Никитенко.

Отказ Карамышева от партийного поста, учитывая грядущие губернаторские выборы, стал логичным шагом. С мэром "уральской Рублевки" связано немало конфликтных историй, которые могут ударить в сентябре по имиджу партии и, в частности, по электоральным перспективам кандидата ЕР на пост главы региона, а также выдвиженцев от "медведей" в местную думу.

Например, недавно некоторые однопартийцы обвинили его в непрозрачности проведения праймериз в муниципалитете. В 2014 же году его и вовсе открыто обвиняли в коррупции.

Успел Карамышев оскандалиться и как чиновник. Последним его "достижением" стал бунт муниципальных депутатов, которые отправили в прокуратуру коллективный запрос с просьбой дать оценку действиям мэра - народные избранники заподозрили его в использовании хитрой схемы освоения бюджета при реализации программы переселения граждан из аварийного жилья.

Недовольство работой мэра высказывали и рядовые жители города. Так, в 2014 году в муниципалитете прошел ряд протестных акций, в ходе которых горожане требовали увеличить финансирование дорожных работ или отправить Карамышева в отставку.



Ранее по теме:

Нехорошие квартиры Карамышева

"Шефы" свердловской "ЕР" открестились от обвинений в коррупции

Жители Сысерти дали властям месяц на заделку дорожных ям