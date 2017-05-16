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Мэр Сысерти Карамышев лишился постаСегодня в 13:34

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В "Единой России".

Мэр Сысерти Александр Карамышев отказался от полномочий секретаря местного отделения "Единой России". 16 мая его заявление принял президиум регионального политсовета партии.

Как пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловского отделения ЕР, до выборов нового секретаря исполнять его обязанности будет местный депутат Виталия Никитенко.

Отказ Карамышева от партийного поста, учитывая грядущие губернаторские выборы, стал логичным шагом. С мэром "уральской Рублевки" связано немало конфликтных историй, которые могут ударить в сентябре по имиджу партии и, в частности, по электоральным перспективам кандидата ЕР на пост главы региона, а также выдвиженцев от "медведей" в местную думу.

Например, недавно некоторые однопартийцы обвинили его в непрозрачности проведения праймериз в муниципалитете. В 2014 же году его и вовсе открыто обвиняли в коррупции.

Успел Карамышев оскандалиться и как чиновник. Последним его "достижением" стал бунт муниципальных депутатов, которые отправили в прокуратуру коллективный запрос с просьбой дать оценку действиям мэра - народные избранники заподозрили его в использовании хитрой схемы освоения бюджета при реализации программы переселения граждан из аварийного жилья.

Недовольство работой мэра высказывали и рядовые жители города. Так, в 2014 году в муниципалитете прошел ряд протестных акций, в ходе которых горожане требовали увеличить финансирование дорожных работ или отправить Карамышева в отставку.

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